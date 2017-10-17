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МЗС Польщі викликало Дещицю на розмову через меморіал жертвам «польських окупантів»

МЗС Польщі викликало Дещицю на розмову через меморіал жертвам «польських окупантів»
У Міністерстві закордонних справ Польщі викликали на ромову українського посла Андрія Дещицю у зв’язку з тим, що 15 жовтня у Львівській області відкрився меморіал стрільців Карпатської Січі з написом про польських окупантів. Як передає replyua.net, польська сторона обурилася через таблицю з надписом: «Героям Карпатської України, розстріляних польськими та угорськими окупантами в березні 1939 року».

«Польська республіка Україну ніколи захоплювала і не брала під окупацію. Частина територій сьогоднішнього української держави були частиною Польщі на основі міжнародного права. До сьогоднішнього дня не було жодного доказу, представленого на підтримку тези щодо масового розстрілу стрільців Карпатської Січі в березні 1939 року, вже не кажучи про польську відповідальності в цьому злочині», - наголосили в польському зовнішньополітичному відомстві.

У Варшаві також здивувалися тому факту, що присутньою під час проведення цієї церемонії була віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе та низка інших українських високопосадовців.
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