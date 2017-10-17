В лісі в Італії знайшли мертвою 19-річну українку

В місті Купрамонтана (Італія) було знайдено мертвою 19-річну громадянку України Марію Іскру, яка пропала 8 жовтня. Як передає replyua.net з посиланням на СВITUA, тіло було знайдене в лісі після пошукових робіт, які тривали п’ять дні. Наразі співробітники правоохоронних органів основною версією смерті дівчини називають самогубство – вона могла повіситися на шарфі. У той же час, поліцейські не виключають, що українку просто вбили або довели до самогубства.
Підкреслюється, що в неділю, 8 жовтня, дівчина вийшла з дому та не повернулася. Того ж дня поліцейські на прохання матері оголосили її в розшук. За словами жінки, останнім часом Марія переживала депресію. «Очевидці зазначили, що дівчину бачили по дорозі до центру міста. У день зникнення вона була одягнена в бежеву куртку, чорні кросівки, чорні штани і зелену сорочку. Мобільний телефон і гаманець Марія залишила вдома», - говорилося на сайті centropagina.it. Знайти тіло зниклої українки вдалося завдяки спеціально натренованим пошуковим собакам.
Як відомо, у травні цього року в Туреччині під час відпочинку померла 8-річна дівчинка - громадянка України.