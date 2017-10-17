Венгрия решила пойти путем политизации и шантажа – посол Украины при ЕС

В интервью «Радио Свобода» Николай Точицкий, являющийся послом Украины при ЕС, заявил, что включить вопрос о принятом в Украине законе «Об образовании» в повестку дня следующей сессии совета ассоциации Украина – Европейский союз можно только после того, как этот вопрос будет согласован с Киевом, сообщает replyua.net.
«Мы считаем, что закон «Об образовании» не способен нарушить ни международные обязательства, ни соответствующие конвенции Совета Европы, ни Соглашение об ассоциации. Как раз по этой причине мы решили подать этот закон на рассмотрение Венецианской комиссии. Киев готов к конструктивному диалогу, но Будапешт избрал путь шантажа и политизации», – заявил дипломат в своем комментарии заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Точицкий отметил, что венгерский министр использует предвыборную риторику. «Этот вопрос стал основным для перенесения внутренних проблем на внешнее измерение. Я уверен, что это совершенно нелегитимно», – подчеркнул он.
Напомним, что вчера Сийярто заявил, что Венгрия инициирует обсуждение реформы образования в Украине в ходе следующего заседания совета ассоциации с Европейским союзом.