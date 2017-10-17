В Іспанії заарештували лідерів каталонських сепаратистів

За інформацією Deutsche Welle, іспанські правоохоронці, у відповідності до рішення суду, заарештували керівників двох громадських організацій, які вели боротьбу за незалежність регіону. Як передає replyua.net, голову Національної асамблеї Каталонії (НАК) і організації «Загальна культура» (ВК) Жорді Санчеса і Жорді Куішара взяли під варту. Зазначається, що активістам висунули звинувачення у «підбурюванні до непокори владі» представників своїх організацій. Слідчі переконані, що Санчес і Куішар є відповідальними за події в Барселоні, які мали місце 20 і 21 вересня, тому що саме вони керували учасниками мітингу.
Санчеса і Куішара звинувачують у цілеспрямованому опорі високопосадовцям, які лише виконували рішення суду. Активісти були під варту, їм не надали можливості вносити заставу, тому що слідчий переконаний, що вони вчергове зможуть можуть організовувати заворушення, з огляду на нестабільну ситуацію в регіоні.
Варто наголосити, що прокуратура Іспанії вимагала арештувати ще двох осіб – керівника поліції Каталонії майора Жозепа Льюїса Траперо і його заступника лейтенанта Терезу Лаплана. Їм було оприлюднено підозру в бездіяльності під час масових сутичок в Каталонії. Проте суд дав дозвіл на їх затримання.