Официальный Мадрид предъявил ультиматум Каталонии

Официальный Мадрид требует от Карлеса Пучдемона, главы правительства Каталонии, до 19 октября разъяснить, заявляла ли Каталония о своей независимости на прошлой неделе.
Как передает replyua.net со ссылкой на El Mundo, об этом заявила Сорайя Саенс де Сантамария, испанский вице-премьер. В Испании заявили о том, что письмо главы каталонского правительства к Мариано Рахою, премьер-министру страны, было неприемлемым – оно не может удовлетворить все требования официального Мадрида. «Было не так уж и трудно сказать «да» или «нет», и эта путаница продолжается. Мадрид не исключает диалога, но он должен происходить в рамках закона с максимальной ясностью», - заявила вице-премьер Испании. 11 октября депутаты каталонского парламента подписали Декларации каталонских представителей.
На следующий день Карлес Пучдемон выступил с заявлением о том, что Каталония готова к диалогу с официальным Мадридом без предварительных условий. Напомним, что в Каталонии был проведен референдум о независимости, и независимость региона поддержали около 90 процентов избирателей.