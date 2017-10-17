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Могерини объяснила, когда Евросоюз обсудит украинский закон об образовании

Могерини объяснила, когда Евросоюз обсудит украинский закон об образовании
Закон об образовании, принятый в Украине, Евросоюз будет обсуждать только после получения выводов Венецианской комиссии. Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН, такое заявление прозвучало от Федерики Могерини, главы европейской дипломатии.

«Мы уже обсуждали этот вопрос неформально во время нашей встречи в Таллине в сентябре, обсуждали его с президентом Украины Петром Порошенко в Нью-Йорке во время двусторонней встречи, и договорились, что будем ждать выводов Венецианской комиссии, которую пригласили для экспертизы закона. Основываясь на этом, продолжим диалог с украинской властью», - заявила Могерини. Напомним, что украинский закон об образовании вызвал немало споров в некоторых европейских странах.

Беспокойство по некоторым статьям в этом законе высказывали власти Румынии, Греции, Венгрии, Польши, Болгарии и России. Самое большое недовольство языковая статья вызвала у венгерских властей. Они заявили о том, что будут блокировать евроинтеграцию Украины на всех международных площадках.
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