Експерт: цього політика часто критикують в РФ, а це значить, що він порядна людина

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За словами політичного оглядача та експерта-міжнародника Олега Шарпа, однією з важливих подій вчорашнього дня стали позачергові вибори в Австрії, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Зокрема, вчора, п’ятнадцятого жовтня 2017 року, відбулось голосування на виборах до австрійського парламенту. Перемогу здобула Австрійська народна партія, набравши близько третини голосів виборців. Варто зауважити, що ця політична сила очолюється тридцятиоднорічним Себастіаном Курцом, який у поточному уряді обіймав посаду очільника зовнішньополітичного відомства. Як вже повідомляло наше видання, Петро Порошенко вже привітав політика з перемогою.Крім того, Шарп підкреслює, що Порошенко зробив акцент на позиції Курца щодо України – за його словами, молодий політик не тільки є прибічником так званої єдиної європейської політики, а й неодноразово відвідував територію нашої держави (і навіть побував на лінії розмежування). Саме тому Курц чудово знає подробиці українсько-російського конфлікту. Шарп нагадує, що у Кремлі політика не надто люблять, і доволі часто публічно критикують. У наших реаліях це є маркером того, що Курц – людина порядна. Єдине, що може зіпсувати нам враження – це те, з ким саме Австрійська народна партія буде створювати коаліцію, - наголошує блогер.