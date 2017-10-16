У Латвії почали проводитися військові навчання НАТО

На території Латвії розпочалося проведення великих військових навчань Північноатлантичного альянсу під назвою «Срібна стріла – 2017», участь у яких беруть одинадцять країн. Як передає replyua.net, відповідну інформацію оприлюднили у прес-службі Міністерства оборони Латвії. Зазначається, що навчання будуть відбуватися за участі військовослужбовців з одинадцяти країн-союзників, зокрема, з Албанії, США, Естонії, Італії, Канади, Великої Британії, Польщі, Словенії, Іспанії та Німеччини загальною чисельністю три з половиною тисячі осіб.
Нинішні навчання проводяться з метою функціональної сумісності Національних збройних сил Латвії і союзних військ. Ще однією метою навчань є проведення комплексного спільного планування, оборони та бойової підтримки. Зазначимо, що військові навчання «Срібна стріла» на латвійській території почалися як національні військові навчання. Проте три роки тому значна кількість союзників і країн-партнерів вирішили приєднатися до цієї програми, таким чином, вона стала багатонаціональною.
Як відомо, нещодавно у Білорусі завершилися спільні з Росією навчання «Захід – 2017», проведення яких стало предметом критики в Україні та на Заході.