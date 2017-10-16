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Істерична реакція Угорщини на новий закон про освіту: ще одна держава-сусід України оприлюднила заяву

Істерична реакція Угорщини на новий закон про освіту: ще одна держава-сусід України оприлюднила заяву
Влада Польщі не підтримує пропозицію офіційного Будапешту відносно необхідності перегляду Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через прийняття Верховною Радою закону «Про освіту», інформує replyua.net. Натомість, офіційна Варшава закликала Київ і Будапешт до вирішення освітньої проблеми шляхом діалогу. Про це наголошується у тексті заяви польського зовнішньополітичного відомства у відповідь на інформаційний запит українських ЗМІ.

«Польща не вважає за потрібне перегляд Угоди про асоціацію або Угоди про поглиблену зону вільної торгівлі з Україною. Варшава буде заохочувати угорських та українських партнерів вирішувати спірні питання закону про освіту через діалог, враховуючи принцип поваги прав нацменшин і з урахуванням міжнародних і двосторонніх угод», - зазначається в заяві міністерства закордонних справ Польщі. Також наголошується, що в Україні специфіка вивчення польської мови певною мірою відрізняється від угорської.

«Хочемо проінформувати, що польські міністерства закордонних справ і освіти продовжують пильно стежити за питаннями впливу даного закону на польську освіту і постійно контактують з українськими партнерами», - підкреслюють в польському МЗС.
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