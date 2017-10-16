На засіданні Ради Асоціації Україна – ЄС Угорщина підніме питання про порушення Києвом угоди

Глава міністерства закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив про намір ініціювати розгляд питання порушення Україною Угоди про асоціацію у зв’язку із прийняттям закону про освіту під час наступного засідання Ради Асоціації Україна - ЄС. Як інформує replyua.net з посиланням на УНІАН, про це Сійярто заявив сьогодні в Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС з зовнішньополітичних питань.
«З часу прийняття депутатами українського парламенту нового закону про реформу сфери освіти,у країнах, що межують з ЄС, брутально порушуються права людей. Всіх представників національних меншин позбавили права використовувати їхню рідну мову під час отримання освіти у віці від 10 років. Таким чином, брутально порушуються права людини, брутально порушуються права меншин. Крім того, це брутальне порушення Угоди про асоціацію. У зв’язку з цим, під час наступної сесії Ради асоціації з Україною ми повинні поставити це питання на порядок денний, щоб вирішити ситуацію, тому що це дуже надзвичайно», - зазначив він.
Зазначимо, що наступне засідання Ради Асоціації Україна – ЄС має відбутися у грудні поточного року.