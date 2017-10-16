На запрошення Путіна: Штаймайєр відвідає Москву

За даними прес-служби Кремля, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр здійснить візит до російської столиці на запрошення Володимира Путіна. Як інформує replyua.net, під час переговорів планується обговорення стану та перспектив розвитку відносин між Берліном та Москвою. Передбачається, що керівники обох держав обміняються думками з низки актуальних питань міжнародного порядку денного. В інтерв'ю журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що Москва чекає пана Штайнмаєра сюди з візитом на запрошення глави російської держави.
Також Пєсков зазначив, що у ході візиту німецького президента до Москви відбудуться російсько-німецькі переговори. «На сьогодні існують всі підстави для того, аби стверджувати, що обмін думками буде досить інтенсивним», - зазначив Пєсков. Прес-аташе Володимира Путіна зазначив, що «пан Штайнмаєр володіє досить широкою експертизою і у питанні двосторонніх відносин, і щодо всіх поточних регіональних і глобальних проблем».
У свою чергу, в адміністрації німецького президента анонсували візит Штайнмайєра до правозахисної організації «Меморіал», зустріч з колишнім президентом Радянського Союзу Михайлом Горбачовим, та візит до собору святих Петра і Павла, який передав російський уряд євангельсько-лютеранській церкві на честь 500-річчя Реформації.