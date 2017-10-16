Завершення терміну ультиматуму Каталонії: Пучдемон не повідомив, чи оголосили в регіоні незалежність



Сьогодні, 16 жовтня, офіційно завершується дія ультиматуму, який офіційний Мадрид оголосив владі Каталонії після проведення незаконного референдуму про подальшу незалежність референдуму,



Натомість, глава Каталонії запропонував Рахою винести на обговорення у найближчі два місяці ситуацію з референдумом і проголошенням незалежності регіону. За словами Пучдемона, більша частина мешканців Каталонії зацікавлені у початку свого шляху вже у незалежній країні. Разом з цим, глава Міністерства внутрішніх справ Іспанії Хуан Ігнасіо зійшовши наголосив, що якщо Пучдемон не дасть однозначної відповіді на питання про те, чи оголошував він незалежність регіону, Іспанія може взяти Каталонію під свій контроль.



10 числа поточного місяця депутати парламенту Каталонії проголосували за підтримку документу про незалежність Каталонії. У тексті наголошується, що влада Каталонії починає заснування «каталонської республіки як незалежної і суверенної держави». Серед підписантів декларації був Пучдемон.

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Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали Сьогодні, 16 жовтня, офіційно завершується дія ультиматуму, який офіційний Мадрид оголосив владі Каталонії після проведення незаконного референдуму про подальшу незалежність референдуму, інформує replyua.net . Карлес Пучдемон, який обіймає посаду президента женералітету Каталонії, у своєму листі прем'єр-міністру Іспанії Маріано Рахою так і не повідомив про остаточне рішення, пише El Pais.Натомість, глава Каталонії запропонував Рахою винести на обговорення у найближчі два місяці ситуацію з референдумом і проголошенням незалежності регіону. За словами Пучдемона, більша частина мешканців Каталонії зацікавлені у початку свого шляху вже у незалежній країні. Разом з цим, глава Міністерства внутрішніх справ Іспанії Хуан Ігнасіо зійшовши наголосив, що якщо Пучдемон не дасть однозначної відповіді на питання про те, чи оголошував він незалежність регіону, Іспанія може взяти Каталонію під свій контроль.10 числа поточного місяця депутати парламенту Каталонії проголосували за підтримку документу про незалежність Каталонії. У тексті наголошується, що влада Каталонії починає заснування «каталонської республіки як незалежної і суверенної держави». Серед підписантів декларації був Пучдемон.