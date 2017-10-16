Дипломат пояснил, почему победа Курца на выборах в Австрии важна для Украины

В интервью одному из интернет-изданий украинский посол в Австрии Александр Щерба заявил, что для Киева победа на состоявшихся вчера выборах в парламент этой страны партии Себастьяна Курца, занимающего должность главы австрийского внешнеполитического ведомства, является хорошей новостью, передает replyua.net. «Курц на пост канцлера Австрии – это хорошая новость для Украины. Он хорошо ознакомлен с нашей проблематикой, посещал нашу страну не один раз, в том числе, район лини разграничения», - заявил дипломат. Щерба добавил, что сейчас самый главный вопрос заключается в том, с кем Курц будет создавать коалицию.
«Сейчас все указывает на усталость партии Курца от большой коалиции с Социал-демократами, поэтому там видят будущего партнера среди представителей популистов из Партии Свободы. Если это на самом деле так и есть, то суть вопроса будет заключаться будущем распределении министерств. Как бы там ни было, можно исходить из того, что процесс коалиционных переговоров продолжится долго», - добавил Щерба.
Кроме того, украинский дипломат уверен, что значительных изменений во внешней политике Австрии ожидать не следует.