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В Европе у Меркель появился обаятельный конкурент, который считает, что с Россией надо договариваться

В Европе у Меркель появился обаятельный конкурент, который считает, что с Россией надо договариваться
На досрочных выборах в Австрии побеждают консерваторы. Консервативная Австрийская народная партия во главе с нынешним главой МИДа Себастьяном Курцем набирает более 30% голосов и становится лидером парламентского списка, получая право сформировать правительство. Австрийская партия свободы набирает около 26% и поскольку по взглядам она вполне близка Курцу, то эти две ведущие политические силы вполне могут сформировать правительство. Социал-демократы на третьем месте – набирают около 25% и не смогут влиять на политику страны. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на израильского политического обозревателя Соломона Манна.

Он отмечает, что Себастьян Курц, который может стать самым молодым в мире главой государства, если займет пост канцлера, проводит курс на сокращение миграционных процессов, отказ от мультикультурализма, экономические реформы. Курц выступает под лозунгом «Австрия – прежде всего», который стал привычным для мировой политической элиты, уставшей от глобализма и жесткой социалистической уравниловки. У Ангелы Меркель появится очень сильный и жесткий оппонент, не стыдящийся пускать в ход свое молодое обаяние и шарм.

Курц считает, что с Россией надо договариваться и использовать ее как противовес американскому влиянию, которое лишает Европу гибкости, на его взгляд. Манн отмечает, что в любом случае, правые могут праздновать победу: в отличие от Франции и Нидерландов, в Австрии они победили.
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