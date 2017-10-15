Польша свое домашнее задание выполнила еще в 90-е, поэтому и отказалась от кредита МВФ, – эксперт

Украинские СМИ подхватили новость о том, что Польша отказалась от кредита МВФ, но никто не говорит, что Польша и не брала кредит в последние годы после того, как провела реформы в 90-х. Как передает replyua.net, об этом в эфире одной из радиостанций рассказал политический обозреватель Сергей Фурса.
Он отмечает, что программа, от которой Польша отказалась – это программа 2009 года, когда МВФ дабы успокоить рынки пообещал дать деньги всем, кому понадобиться, в том числе и Польше. С тех пор Польша не взяла ни цента. Более того, Польша чувствовала себя так хорошо, что ее экономика росла даже в 2008-2009 г.г. Поэтому нет новости в том, что Польша отказалась от кредита МВФ.
Сергей Фурса отмечает, Фонд нужен, чтобы поддерживать страны неудачники, а страны отличницы справляются и сами, если выполняют домашнее задание. Польша свое выполнила еще в 90-е, Украина же как двоечник каждый раз остается на второй год. Одни и те же требования переходят из программы МВФ в программу, из 1998 года в 2017. И люди говорят друг другу, что какой-то МВФ чего-то от Украины требует, хотя этого требует здравый смысл и банальная экономическая наука. Отметим, сегодня появилась новость о том, что Польша хочет отказаться от транша МВФ в размере 9,2 миллиарда.