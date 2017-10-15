Мадрид погрожує взяти під контроль Каталонію

В уряді Іспанії мають намір взяти під контроль Каталонію у разі, якщо лідер регіон Карлос Пучдемон дасть двозначну відповідь на питання Мадрида відносно того, оголосив він про незалежність від Іспанії, чи ні. Як інформує replyua.net з посиланням на Reuters, таку заяву оприлюднив глава іспанського Міністерства внутрішніх справ Хуан Ігнасіо Зойдо. «Якщо Пучдемон не відповість однозначно на це питання, можна стверджувати, що він не зацікавлений у діалозі, що змушує уряд Іспанії вживати заходів», - наголосив міністр внутрішніх справ Іспанії.
Тим часом, Пучдемон продовжує переговорний процес з місцевими сторонами для підготовки своєї відповіді.
Як відомо, у Каталонії референдум про проголошення незалежності регіону від Іспанії, який не визнала ні влада Іспанії, ні Євросоюз, і який ще до проведення заморозив Конституційний суд королівства, відбувся 1 жовтня поточного року. 90 відсотків із 2,3 млн. каталонців, які прийшли на незаконний і заборонений Мадридом референдум, проголосували за те, щоб область відділилася від Іспанії. У той же час, явка виборців, за даними каталонської влади, дорівнювала 43%.