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Журналисты сообщили новые детали теракта в Барселоне

Журналисты сообщили новые детали теракта в Барселоне
Вполне вероятно, что в процессе совершения вчера теракта в испанской Барселоне предполагалось применение баллонов, содержащих газ бутан. Как передает replyua.net, информация соответствующего содержания была предоставлена журналистами телерадиокомпании RTE, которые, в свою очередь, сослались на сведения, поступившие из судебно-следственных органов.

По словам главы Министерства внутренних дел Каталонии Хоакима Форна, правоохранительные органы Испании не исключают, что главной целью нападающих было использование газовых баллонов в процессе нападения. Высокопоставленный чиновник добавил, что сейчас для следствия самая важная задача заключается в определении личности этих личностей. «Мы должны сделать все, чтобы связь между различными людьми, взявшими фургон, и теми, кому все же удалось сбежать»,- сказал министр.

В свою очередь, корреспонденты ВВС, сославшись на испанское Агентство гражданской защиты, проинформировали, что в числе тех, кто погиб или пострадал вследствие террористического акта в Барселоне, были представители двадцати пяти стран.
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