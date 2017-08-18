В Испании объявлен трехдневный траур

Власти Испании объявили трехдневный траур в стране из-за теракта, произошедшего 17 августа в центре Барселоны. Как информирует replyua.net со ссылкой на испанские источники, Мариано Рахой, премьер-министр Испании, сегодня утром сделал заявление о том, что в стране объявлен трехдневный траур в память о жертвах террористической атаки.
«Нас объединяют траур и решимость победить тех, кто нарушил наши ценности и наш образ жизни», - заявил Рахой. Напомним, что теракт произошел накануне около пяти часов вечера по местному времени, в центре Барселоны, где всегда собирается очень большое число туристов. На большой скорости белый микроавтобус сбивал прохожих на бульваре Рамбла – одном из самых оживленных мест.
В результате теракта погибли не менее 13 человек, еще около ста получили ранения. Позже правоохранители рассказали, что в ходе террористической атаки пострадали граждане 18 государств. Среди них нет граждан Украины, о чем рассказали в украинском посольстве в Барселоне. Ответственность за атаку взяли на себя боевики «Исламского государства».