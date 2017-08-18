Огни Эйфелевой башни погасли в память о жертвах теракта в Барселоне

Сегодня ночью, 18 августа, погасли огни на Эйфелевой башне – граждане Франции почтили память о жертвах теракта в испанской Барселоне, который произошел накануне вечером.
Как информирует replyua.net со ссылкой на AFP, огни башни отключили ровно на один час. Французы не понаслышке знают, что такое теракт. Год назад похожая террористическая атака была совершена в Ницце – в День взятия Бастилии грузовик на огромной скорости сбивал прохожих, которые вышли на улицы города, чтобы отметить праздник. В тот день погибли более 80 человек.
Накануне, 17 августа, в центре Барселоны прохожих сбивал большой микроавтобус. В результате этого теракта погибли не меньше 13 человек, еще около ста пострадали. Ответственность за террористическую атаку взяли на себя боевики «Исламского государства». Задержаны несколько подозреваемых, полиция пока не раскрывает их имена.