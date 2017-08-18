Во время теракта в Барселоне пострадали граждане 18 государств

Во время вчерашнего теракта в центре Барселоны погибли не менее 13 человек и пострадали свыше 100 человек, среди которых есть граждане из 18 стран.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, теракт произошел в центре города – микроавтобус на большой скорости буквально давил прохожих. «Жертвами нападения в Барселоне были по меньшей мере граждане 18 стран, включая Францию, Германию, Испанию, Нидерланды, Аргентину, Венесуэлу, Бельгию, Австралию, Венгрию, Перу, Румынию, Ирландию, Грецию, Кубу, Македонию, Китай, Италию и Алжир», - говорится в сообщении. Позже российские СМИ сообщили, что среди пострадавших есть одна россиянка. Что касается граждан Украины, то никто не пострадал.
Оксана Драмарецкая, генконсул Украины в Барселоне, ранее заявила о том, что украинцы находились на месте теракта, но никто не пострадал. По ее словам, двое граждан Украины обращались в посольство за помощью, поскольку не могли попасть в отель, других обращений от украинцев не было.