Последние подробности теракта в Барселоне

В результате теракта, произошедшего накануне в центре Барселоны, погибли не менее 13 человек, более ста граждан пострадали. Как информирует replyua.net со ссылкой на испанские источники, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». Боевики сами разместили эту информацию на официальном новостном ресурсе ИГИЛ – Amaq.
Теракт произошел в самом центре Барселоны 17 августа в шесть часов вечера по киевскому времени. Боевики выбрали время и место не случайно – на площади Рамбла в эти часы собирается самое большое число туристов, и это самое популярное туристическое место в городе. Микроавтобус на скорости не меньше 80 километров в час несся по площади, а потом свернул на пешеходную часть и начал давить людей.
По сообщениям полиции, по пешеходной части микроавтобус проехал не меньше 600 метров. Потом водитель выскочил из транспортного средства и скрылся. Местная полиция сначала сообщила об одном задержанном, чуть позже появилась информация о задержании второго террориста.