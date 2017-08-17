Блогер: запам’ятайте цей день в історії – сьогодні західні країни самі відмовилися від великих російських грошей

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Український блогер Лідія Гайдар у своєму блозі пише про те, що сьогодні дійсно історична подія, коли західні країни самі відмовилися від великих російських грошей, звісно поки вони ще є в Росії. Причина вже добре відома – токсичність Кремля стала настільки великою, що навіть нафтові рублі втрачають свою ціну.Міжнародний комітет з реконструкції музею «Собібор» – в роки Другої світової війни – нацистський табір смерті для євреїв на території сучасної Польщі – в 50 км від українського кордону, відмовився від допомоги і участі Росії в цьому проекті. Проект реконструкції музею «Собібор», ініціаторами якого виступили Польща, Ізраїль, Голландія і Словаччина, передбачає будівництво нового меморіалу, створення відповідної інфраструктури. Москва висловила готовність внести істотний фінансовий внесок в облаштування меморіалу. Однак від міжнародного керуючого комітету було отримано офіційну відмову.За словами блогера, наскільки ця відмова болісна для Москви, свідчить та обставина, що сьогодні російське МЗС викликало виключно з цього приводу «на килим» послів Польші, Ізраілю, Нідерландів та Словаччини, тобто країн, які є засновниками проекту.