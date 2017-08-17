валюта
СпецтемаМайк Тайсон сделал важное заявление о братьях Кличко

Портніков: ця подія повністю змінить світову політичну карту або чи обміняють Крим на Косово?

Портніков: ця подія повністю змінить світову політичну карту або чи обміняють Крим на Косово?
Журналіст Віталій Портніков для видання «Радіо Свобода» розмірковує над питаннями територіальної цілісності та можливості змінюваним фіксовані кордони між державами, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, публіцист повідомляє, що очільник зовнішньополітичного відомства Сербії Івіца Дачич у статті власного авторства роздумував з приводу подальшої долі Косово. Наприклад, він запропонував аби Приштіна передала Белграду кілька районів, населених переважно сербами, а для сербів, які проживають на території Косово розрізнено, ввела широку автономію. Звісно, у Приштіні ініціативи сербського міністра не сприйняли, але визначальним є у цьому випадку інший факт – Белград нарешті погодився на те, що державні кордони Сербії може бути змінено.

Портніков нагадує, що сучасні кордони держав у Європі було закріплено у Гельсінкі у 1975 році. Відтоді будь-які зміни проходили чітко по цих кордонах – так відокремились одна від одної Чехія та Словаччина, стали незалежними Білорусь та Україна тощо – щоразу йшлось про повагу до закріплених Заключним актом кордонів. Було лише кілька випадків порушень правила про територіальну цілісність: Придністров’я, Південна Осетія та Абхазія, Нагорний Карабах, Косово, Крим та Донбас. Лише одного разу (Косово) це порушення було ініційоване Заходом. Загалом, Дачич відкрив скриньку Пандори – адже якщо Белград погодиться з незалежністю Косово, то територіальна цілісність кане в Лету, а на заміну їй прийдуть переговори та консенсус. Відтак, ніхто вже не зможе поручитись за свої кордони, - прогнозує Портніков.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста

Срочно: Майк Тайсон сделал важное заявление о братьях Кличко
Важное за сутки
17 авг 2017
12503

«Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста

В сети появились новые фотографии Керченского моста, строительство которого началось два года назад. Как передает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, по новым снимкам можно определить, что

17 авг 2017
8843

Олег Пономарь: РФ сделала еще один весомый шаг к наступлению президентства Пенса

Известный украинский блогер Олег Пономарь в своем блоге пишет о том, что каждый последующий ход ухудшает ситуацию для РФ, поэтому россияне все время вынуждены выбирать между плохим ходом и очень

17 авг 2017
4692

Експерт: Тимошенко так відверто зіграла на боці ворога, що цьому може бути лише два пояснення

Як нагадує replyua.net, питання, які виникли у зв’язку з публікацією у виданні New York Times статті, яка приписує українському «Південмашу» співпрацю з північнокорейським режимом, все ще лишаються

Последние новости

Трамп сумує за «красивими статуями» на честь конфедератів

Експерт: це стане відповіддю на «виклик Трампа»

Блогер: запам’ятайте цей день в історії – сьогодні західні країни самі відмовилися від великих російських грошей

Слава Рабинович: Путіну доведеться зменшити свої апетити

У Держприкордонслужбі вкотре заявили, що Саакашвілі не пустять в Україну

Теракт в Испании: 13 погибших, 50 раненных – грузовик снова въехал в толпу

Блогер: у росіянах відбулась серйозна зміна

СБУ викрила схему ФСБ, завдяки якій російські спецслужби хотіли використати бійців АТО як диверсантів

Портніков: ця подія повністю змінить світову політичну карту або чи обміняють Крим на Косово?

Блогер: інакше цю заразу не переможеш

У НБУ попередили українські банки про нову загрозу

Екс-нардепу Мартиненку обрали запобіжний захід

Карл Волох: Миша – мощнейшее политическое животное, прирожденный пиарщик и популист

Російський блогер: є два пояснення відсутності Путіна на людях

Журналіст: російськомовних людей багато, але гинуть вони лише там, де їх захищає «руський мир»

Для субсидій у держбюджеті є ще 26 мільярдів – Мінсоцполітики

Блогер про Шабуніна: такі не тонуть, таких не саджають

Насіров поскаржився на НАБУ та САП до Європейського суду з прав людини

Президент задовольнив вимоги кримських активістів

Саакашвілі анонсував своє повернення

 Новости за день