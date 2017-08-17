Портніков: ця подія повністю змінить світову політичну карту або чи обміняють Крим на Косово?

Журналіст Віталій Портніков для видання «Радіо Свобода» розмірковує над питаннями територіальної цілісності та можливості змінюваним фіксовані кордони між державами, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, публіцист повідомляє, що очільник зовнішньополітичного відомства Сербії Івіца Дачич у статті власного авторства роздумував з приводу подальшої долі Косово. Наприклад, він запропонував аби Приштіна передала Белграду кілька районів, населених переважно сербами, а для сербів, які проживають на території Косово розрізнено, ввела широку автономію. Звісно, у Приштіні ініціативи сербського міністра не сприйняли, але визначальним є у цьому випадку інший факт – Белград нарешті погодився на те, що державні кордони Сербії може бути змінено.
Портніков нагадує, що сучасні кордони держав у Європі було закріплено у Гельсінкі у 1975 році. Відтоді будь-які зміни проходили чітко по цих кордонах – так відокремились одна від одної Чехія та Словаччина, стали незалежними Білорусь та Україна тощо – щоразу йшлось про повагу до закріплених Заключним актом кордонів. Було лише кілька випадків порушень правила про територіальну цілісність: Придністров’я, Південна Осетія та Абхазія, Нагорний Карабах, Косово, Крим та Донбас. Лише одного разу (Косово) це порушення було ініційоване Заходом. Загалом, Дачич відкрив скриньку Пандори – адже якщо Белград погодиться з незалежністю Косово, то територіальна цілісність кане в Лету, а на заміну їй прийдуть переговори та консенсус. Відтак, ніхто вже не зможе поручитись за свої кордони, - прогнозує Портніков.