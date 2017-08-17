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Меркель может ввести запрет на продажу дизельных и топливных авто в Германии

Меркель может ввести запрет на продажу дизельных и топливных авто в Германии
Власти Германии считают, что страна должна последовать примеру Великобритании и Франции, которые планируют прекратить продажу автомобилей на дизельных и топливных двигателях уже к 2040 году.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Electrek, о таких планах рассказала Ангела Меркель, канцлер Германии. «Ангела Меркель заявила, что еще не готова назвать «конкретный год введения запрета», однако считает, что Франция и Британия движутся в правильном направлении», - говорится в сообщении издания. Напомним, что эксперты ранее заявили о том, что уже к 2025 году во всем мире резко снизятся продажи дизельных и топливных авто. Это произойдет из-за удешевления электромобилей, которые уже сейчас пользуются большой популярностью.

К 2020-2025 году производители планируют снизить стоимость электродвигателей, благодаря чему электрокары станут доступными для многих автомобилистов. Считается, что такие авто экологически чистые и экономичные. В настоящее время далеко не каждый автолюбитель может себе позволить электромобиль.
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