Французы разочаровались в Макроне, - новый опрос

Сотрудники компании Harris Interfactive провели новый опрос во Франции, чтобы узнать, как изменилось отношение граждан к Эммануэлю Макрону за три месяца его президентства.
Как сообщает replyua.net, оказалось, что подавляющее большинство французов признались, что разочарованы деятельностью нового президентства. Накануне компания обнародовала результаты свежего опроса. Около 62 процентов опрошенных граждан заявили о том, что не одобряют деятельность Эммануэля Макрона. Лишь 37 процентов французов при этом отметили, что пока полностью доверяют нынешнему главе государства. Один процент респондентов затруднился с ответом. Опрос проводился 8,9 и 10 августа по Интернету. В нем принимали участие около тысячи пользователей. Напомним, что Макрон побил антирекорд по падению рейтинга.
Такие низкие цифры были зафиксированы более двадцати лет назад, когда у власти находился Жак Ширак, но уровень его поддержки был на пару процентов выше. Нужно также отметить, что Макрон идет «в одну ногу» с Дональдом Трампом, который также побил антирекорд по уровню доверия граждан.