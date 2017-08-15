Лондон висунув нову пропозицію щодо Brexit

Великобританія пропонує створити тимчасовий митний союз з Європейським Союзом після власного виходу з об’єднання задля того, щоб дозволити бізнес-сектору підготуватись до нових умов співробітництва між сторонами, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Таку зміну Лондон пропонує замість нинішнього спільного ринку, який Сполучене Королівство має з Європейським Союзом. Відповідну пропозицію озвучили представники профільного британського міністерства, що відповідальне за брекзит. У повідомленні відомств зазначається, що британська сторона прагне забезпечити такий рівень торгівельних відносин з Євросоюзом, аби вони мали щонайменше перепон. Нинішнє політичне членство Великої Британії в договорах, якими регулюються та визначаються правила спільного ринку ЄС з однаковими митними нормами для всіх учасників, не дозволяє Лондону вкласти торговельні угоди з іншими державами. Однак у британському уряді переконані, що саме такі угоди є важливі на час після брекзиту.
Варто нагадати, раніше з ідеєю щодо створення митного союзу між Сполученим Королівством та ЄС виступив очільник ірландського уряду Лео Варадкар.