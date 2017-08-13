У Німеччині розкритикували Трампа через його заяви щодо КНДР

Очільник міністерств закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель звинуватив американського президента Дональда Трампа у безвідповідальності у ситуації з КНДР і зазначив, що слова глави США провокують ескалацію конфлікту, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
З такою заявою Зігмар Габріель виступив перед німецькими ЗМІ. Він зазначив, що «його приголомшує безвідповідальність Дональда Трампа». В зв’язку з цим Зігмар Габріель звернувся до керівництва Сполучених Штатів Америки та Північної Кореї із закликом «вдаватися до якомога меншої кількості провокацій». Міністр закордонних справ Німеччини закликав Російську Федерацію та Китай також активніше долучитися до пошуку рішень в цьому конфлікті. На його думку, наразі необхідно застосувати дипломатичні методи і Пекін та Москва мають в цій ситуації використати свій вплив на Пхеньян, аби «зупинити спіраль, що веде до військової конфронтації».
Варто нагадати, раніше президент США Дональд Трамп погрожував відповісти «вогнем та люттю», якщо Північна Корея вдасться до провокацій.