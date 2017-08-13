Великобританія не збирається використовувати перехідний період для того, щоб залишитись в ЄС

Британська влада не має намірів використовувати так званий перехідний період до остаточного розриву з Європейським Союзом в якості можливості залишитись в ЄС, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
З відповідною заявою в неділю, 13 серпня, виступили зі спільною заявою міністр фінансів Великобританії Філіп Хаммонд та міністр зовнішньої торгівлі Ліам Фокс. Хоча Хаммонд є прибічником «м’якого» виходу з ЄС, а Фокс – жорсткого Brexit, однак в оцінці необхідності перехідного періоду, який необхідний для адаптації британського бізнесу, обидва політики згодні. За словами міністрів, Сполучене Королівство використовує перехідний період для того, щоб піти з єдиного європейського ринку та залишити митний союз ЄС.
Напередодні стало відомо, що представники британського уряду планують опублікувати тезові статті, в яких вони поділяться власним баченням майбутнього Великобританії до та після брекзиту. Водночас уряд Терези Мей нині часто критикують за те, що позиція офіційного Лондона щодо брекзиту є недостатньо ясною.