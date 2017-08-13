Ващиковский возложил ответственность за Вторую мировую войну на Германию и СССР

Советский Союз, преемницей которого стала Россия, как и Германия, несет ответственность за развертывание Второй мировой войны. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Wpolityce, об этом заявил Витольд Ващиковский, министр иностранных дел Польши.
Он прокомментировал заявление Сергея Андреева, посла России, о том, что Польша обязана сохранить памятники советским воинам-освободителям. «Я бы, прежде всего, скорректировал этот исторический нарратив, потому что нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения от немецкой оккупации», - заявил глава МИД, подчеркнув, что именно Советский Союз способствовал началу войны и играл в этом не последнюю роль.
Ващиковский заявил, что СССР, ведя войну с нацистской Германией, действовал в собственных интересах, поскольку в то время советские республики уже были жертвами фашистской агрессии. Напомним, что ранее в Польше был принят закон, предусматривающий снос памятников советским солдатам, и такое решение вызвало в России волну возмущения. В Польше оставят лишь те памятники, которые расположены в местах захоронения солдат.