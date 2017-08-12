Жителі Барселони влаштували акцію протесту проти туристів

У суботу, 12 серпня, у Барселоні відбулася акція за участі місцевих жителів, які в такий спосіб хотіли висловити свій протест проти великого напливу туристів-іноземців та пов’язаних з цим питанням проблем, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
За попередніми даними, на одному з місцевих пляжів зібрались близько сотні мешканців Барселони. Вони вигукували гасла «повернемо пляжі для всіх», а дехто був одягнений у футболки написами «Барселона не для продажу». Учасники протесту стверджують, що навала іноземних туристів спричинила значне підвищення цін на оренду нерухомості. Крім того, протестувальники нарікали на неспокійну поведінку окремих туристів.
Як повідомляє західна преса, подібні акції стали останнім часом досить популярними серед жителів відомих туристичних іспанських міст. Активісти заявлять, що масовий туризм став заважати їм. В свою чергу керівник іспанського уряду Маріоно Рахой виступив з критикою подібних акцій. Прем’єр-міністр Іспанії заявив, що він ніколи не думав, що йому доведеться захищати туристичний сектор і це є чимось нечуваним. При цьому саме туризм приносить Іспанії 11 % ВВП.