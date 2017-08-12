Макрон прокоментував складну ситуацію довкола КНДР

Французький президент Еммануель Макрон виступив з офіційною заявою з приводу напруження відносин між США та КНДР, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
У суботу, 12 серпня, Макрон звернувся зі застереженням до американської та північнокорейської сторін, аби ті уникнули ескалації напруженості у відносинах. Макрон висловив стурбованість балістичною та ядерною загрозою, що надходить від КНДР. Водночас французький президент вважає, що міжнародному товариству необхідно співпрацювати над тим, щоб Північна Корея повернулася на шлях до діалогу та перемовин.
Варто нагадати, напередодні глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив керівництву КНДР «вогнем і люттю» у відповідь на те, якщо Пхеньян буде продовжувати погрожувати Вашингтону своїми міжконтинентальними ракетами. В свою чергу у КНДР заявили про готовність застосувати ракету по американському острову Гуам. Натомість Дональд Трамп у відповідь на це зазначив, що його заява про «вогонь і лють» була недостатньо жорстокою. Крім того, у ЗМІ з’явилася інформація, що Пентагон вже розробив план попереджувального удару по КНДР.