У ЄС скликають позачергове засідання через КНДР

Федеріка Могеріні, яка обіймає посаду високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики та безпеки, заявила про наміри скликати позачергове засідання комітет у з питань політики та безпеки через ситуацію, яка виникла довкола Північної Кореї, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідна заява була опублікована на сайті Європейської служби зовнішньої дії. Зібрання відбудеться в понеділок, 14 серпня. Таке рішення Могеріні ухвалила після того, як провела переговори на регіональному форумі АСЕАН з керівником МЗС Кореї Кан Кюн-ва, держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, очільником МЗС Росії Сергієм Лавовим, керівником МЗС Китаю Ван Ію, а також міністром закордонних справ Австралії Джулі Бішоп. Членами комітету з питань політики та безпеки є посли всіх держав-членів Європейського Союзу, а очолює його керівник Європейської служби зовнішньої дії. На майбутньому засіданні заплановано обговорити подальші кроки Європи щодо ситуації довкола Північної Кореї.
Варто нагадати, офіційний Пхеньян пригрозив ударами по військовій базі США після того, як американський президент Дональд Трамп пообіцяв КНДР «вогонь та лють».