Изменение климата приведет к увеличению количества наводнений в Европе

В некоторых европейских странах резко увеличилось количество наводнений в те месяцы года, в которые их быть не должно, и это, прежде всего, связано с глобальными изменениями климата.
Как передает replyua.net со ссылкой на научное издание Science, климатические изменения провоцируют сдвиги в сезонности паводков и наводнений в Европе. «На северо-востоке Европы, в Швеции, Финляндии и государствах Балтики, потопы происходят на месяц раньше, чем они возникали в 1960-х и 1970-х годах. Раньше они происходили в апреле, а сейчас случаются и в марте. Подобные сдвиги связаны с тем, что снег начинает таять гораздо раньше из-за глобального потепления», - заявил работник Технического университета Вены Гюнтер Блешль.
Ученый рассказал, что катаклизмы начались два года назад – на Великобританию, США, Россию и ряд других стран обрушились страшные погодные явления, в частности, высокая жара в летние месяцы и сильнейшие ливни. Эксперт подчеркнул, что учащение подобных катаклизмов является только следствием процессов, которые начинаются при глобальном потеплении, и с годами природа разбушуется не на шутку.