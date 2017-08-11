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У Євросоюзі розгортається скандал довкола заражених яєць

У Євросоюзі розгортається скандал довкола заражених яєць
Комісар Європейського Союзу Вайтеніс Ендріукайтіс, який опікується питаннями безпеки харчових продуктів, вважає, що країни ЄС мають припинити звинувачувати одна одну, а також, на думку, політика, необхідно організувати зустріч міністрів та представників регулювальних органів з цього приводу, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Більшість заражених фіпронілом курячих яєць постачалися нідерландськими компаніями. Відомо, що саме Нідерланди є країною-рекордсменом в Європі по рівню поставок яєць. Проте відомо, що деякі заражені яйця прибули на полиці європейських магазинів також з Німеччини та Бельгії. В зв’язку з цим в ЄС виник скандал довкола питання, як давно керівництво цих країн знало про зараження продукції. Ендріукайтіс в свою чергу наголосив, що будь-які взаємні звинувачення не призведуть ні до чого хорошого і він прагне зупинити це.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, заражені яйця були виявлені вже в 11 країнах Європи. Наразі з супермаркетів терміново та масово прибирають інфіковані яйця, а також страви, які містять їх.
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