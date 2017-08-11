Турция признала, что бизнес для нее важнее, чем утомляющее антироссийские санкции

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не поддерживает санкций ЕС против России. Господин Чавушоглу с присущей для представителей Турции патетичностью попытался даже подвести под это решение глубокую мировоззренческую базу. Говорит, что санкции – это плохо, очень плохо, страдала от них Турция, страдали другие страны, диалог нужен, а не санкции и в Крыму Турция с Россией не соглашается, но будет вести диалог.Как пишет в своем блоге украинский дипломат Богдан Яременко, так и хочется спросить уважаемого министра иностранных дел Турции, почему же тогда Турция не ведет диалог с Башаром Ассадом или с курдами? Или почему сама ввела и соблюдает санкции против Кипра?«Нам ничто не мешает сказать прямо – Турция торгует с Россией, и это для нее важнее, чем любые мировые принципы. Между тем продавцы катания на разных там «бананах» и парашютах в Анталии жалуются, что россияне, хотя и вернулись, но теперь они бедные и деньги не спешат тратить. Ну, мы это тоже знаем, поэтому с олимпийским спокойствием пока понаблюдаем за турецко-российской торгово-экономической дружбой несмотря на все», – написал Богдан Яременко.