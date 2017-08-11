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Турция признала, что бизнес для нее важнее, чем утомляющее антироссийские санкции

Турция признала, что бизнес для нее важнее, чем утомляющее антироссийские санкции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не поддерживает санкций ЕС против России. Господин Чавушоглу с присущей для представителей Турции патетичностью попытался даже подвести под это решение глубокую мировоззренческую базу. Говорит, что санкции – это плохо, очень плохо, страдала от них Турция, страдали другие страны, диалог нужен, а не санкции и в Крыму Турция с Россией не соглашается, но будет вести диалог.

Как пишет в своем блоге украинский дипломат Богдан Яременко, так и хочется спросить уважаемого министра иностранных дел Турции, почему же тогда Турция не ведет диалог с Башаром Ассадом или с курдами? Или почему сама ввела и соблюдает санкции против Кипра?

«Нам ничто не мешает сказать прямо – Турция торгует с Россией, и это для нее важнее, чем любые мировые принципы. Между тем продавцы катания на разных там «бананах» и парашютах в Анталии жалуются, что россияне, хотя и вернулись, но теперь они бедные и деньги не спешат тратить. Ну, мы это тоже знаем, поэтому с олимпийским спокойствием пока понаблюдаем за турецко-российской торгово-экономической дружбой несмотря на все», – написал Богдан Яременко.
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