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Европейское турне Саакашвили продолжилось в Венгрии

Европейское турне Саакашвили продолжилось в Венгрии
Михаил Саакашвили, грузинский политик, лишенный украинского гражданства, сейчас вместе со своей семьей находится в Венгрии, куда он прибыл накануне.

Как информирует replyua.net, на своей странице в Фейсбуке Саакашвили написал, что сейчас временно приехал в Венгрию, а также разместил в подтверждение своих слов фото. «Поехали с семьей на озеро Балатон. У памятника венгерскому королю Андрашу и его жене, украинской принцессе Анастасии», - отметил политик. Напомним, что Саакашвили лишили гражданства 26 июля, когда он находился в США. Тогда политик заявил, что Петр Порошенко знал о поездке и специально подготовил документы в тот момент, когда Саакашвили был в США, чтобы он уже не смог вернуться в Украину.

Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили, что на законных основаниях грузинский политик сможет приехать в Украину – для этого ему необходимо оформить визу. Лиц, которые будут помогать ему в незаконном пересечении украинской границы, привлекут к уголовной ответственности.
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