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«Яєчний скандал» дістався ще трьох країн

«Яєчний скандал» дістався ще трьох країн
Скандал довкола небезпечних курячих яєць з докотився до Румунії Австрії та Данії, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Відомо, що на території Румунії було виявлено тонну забруднених інсектицидом фіпронілом яєць, які доставили в регіон з Німеччини. Відповідну інформацію в четвер, 10 серпня, оприлюднили представники румунського відомства ветеринарного нагляду, які вдалися до перевірок після того, як отримали відповідне попередження Єврокомісії. Румунія є першою країною в Східній Європі, де виявили заражені фіпронілом яйця. Таким чином, загальне число країн, де зафіксували подібне зараження зросло до 11. Також забруднені яйця знайшли у Австрії. Вони були доставлені сюди нідерландськими компаніями. Напередодні заражені яйця також виявили в Данії, куди яйця прибули з Бельгії.

Варто нагадати, раніше повідомлялося що великі супермаркети Великобританії почали вилучати з полиць салати, бутерброди та інші страви, які можуть містити заражені яйця. Відомо, що в Сполученому Королівстві можуть перебувати 700 тисяч одиниць забрудненої фіпронілом продукції.
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