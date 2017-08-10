У Німеччині попередили поліцейських про небезпеку візитів до Росії

Співробітників правоохоронних органів Німеччини застерегли від приватних візитів до Російської Федерації в зв’язку з високою ймовірністю їх затримання, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Зокрема, керівництво федеральної землі Нижня Саксонія попередило регіональних поліцейських, що їх можуть безпідставно затримати в Росії і піддати опитуванням через їхні службові обов’язки. За попередньою інформацією, такі попередження влади не безпідставні, бо німецьким журналістам відомо про подібні інциденти. Зокрема, відомо, що працівники російської прикордонної служби затримали 3 співробітників німецької поліції в Санкт-Петербурзі і влаштували їм допит. Прикордонники цікавились роботою німецької поліції та внутрішніми службовими процесами, а також на поліцейських тиснули, висуваючи їм підозри у можливій шпигунській діяльності.
Варто нагадати, раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що Російська Федерація шпигує за Німеччиною у промислових масштабах і третина російських дипломатів в Німеччині працюють на російську розвідку.