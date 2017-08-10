Общественные активисты Польши дали понять власти, что ссориться с соседями нехорошо

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Новый скандал с Польшей – на паспорте нового дизайна польские власти решили разместить мемориал Орлят во Львове и Ворота Рассвета в Вильнюсе. Дошло до того что свое возмущение высказала общественность в самой Польше – общественные деятели призвали министра внутренних дел Мариуша Блащака не допускать к конкурсу тех, кто предлагает подобные вещи помещать в паспорта.Как пишет в своем блоге украинский журналист Дмитрий Вовнянко, общественные активисты Польши хорошо понимают насколько опасно ссориться со своими соседями, особенно в тот час, когда этим соседям в затылок дышит российский агрессор. Того же нельзя сказать о польских властях, которыми движут другие намерения. По мнению Вовнянко, польские власти, похоже, решили воспользоваться случаем. Литва – это страна территорию, которой польские радикалы считают своей и еще – это страна где боевики Армии Краевой осуждены за преступления против мирного населения. С Украиной – все еще интереснее.«Очевидно, в Варшаве кое-кто решил, что поскольку Украина и Балтия сейчас укрепляют свои рубежи от России, то можно спокойно покачать свои права и начинать говорить в духе польского империализма. Надеюсь, польской общественности хватит мудрости и взвешенности в общении с соседями. Обращение общественных деятелей Польши – тому доказательство», – резюмировал журналист.