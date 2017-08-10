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Блогер: сусід з імперськими замашками у нас тепер не тільки на сході, а й на заході

Блогер: сусід з імперськими замашками у нас тепер не тільки на сході, а й на заході
Блогер Дмитро Вовнянко на власній сторінці в соціальній мережі аналізує поведінку влади Польщі і доходить не надто приємних висновків, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер розповідає про черговий скандал, який розгорівся у дипломатичній сфері. Цього разу йдеться про Варшаву: на нових паспортах польська влада вирішила розмістити зображення Меморіалу Орлят у Львові та Ворота Світанку у Вільнюсі. Дійсно, чому б і ні – Литву польські радикали вважають територією Польщі. Тут бойовики Армії Крайової засуджені за злочини проти мирного населення. З Україною, як ви знаєте, ситуація ще більш показова. Очевидно, якийсь можновладець у Варшаві вирішив, що якщо Балтія і ми маємо проблеми на сході – Москву – то значить не зможемо реагувати на проблеми на заході. Відповідно, з нами буцімто можна спілкуватись з позицій польського імперіалізму.

Ситуація вилилась у громадські протести у самій Польщі – активісти закликали очільника Міністерства внутрішніх справ змінити ілюстрації на нових паспортах. Самі громадяни розуміють наскільки небезпечно сваритись з сусідами. А чи зрозуміє це польська влада? Будемо подіватися, що полякам вистачить мудрості у спілкуванні з сусідами, - зауважує блогер.
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