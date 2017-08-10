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Яєчний скандал: у Великобританії почали вилучати салати та бутерброди з супермаркетів

Яєчний скандал: у Великобританії почали вилучати салати та бутерброди з супермаркетів
Після того, як стало відомо, що на територію Великобританії, було доставлено 700 тисяч нідерландських ймовірно заражених яєць, з британських супермаркетів почали терміново вилучати салати і бутерброди, інформує replyua.net з посиланням на Європейську правду.

Британські ЗМІ повідомляють, що такі великі відомі мережі супермаркетів як Asda, Morrisons та Sainsbury's терміново знімають з продажу мільйони страв, які містять заражені інсектицидам курячі яйця. Напередодні вдень Британське агентство з харчових стандартів розповсюдило інформацію, що майже 700 тисяч курячих яєць з нідерландських птахофабрик, які могли бути заражені фіпронілом, могли потрапити до Сполученого Королівства.

Нагадаємо, в четвер, 10 серпня, нідерландська поліція заарештувала двох осіб, яких вважають причетними до зараження курячих яєць. Крім того, в Нідерландах тривають перевірки птахофабрик, а також призупинено продаж курятину декількох господарств. За попередніми даними, заражені яйця з Нідерландів могли потрапити до 7 країн Євросоюзу.
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