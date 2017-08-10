У Нідерландах затримали підозрюваних у справі про зараження курячих яєць

Співробітники нідерландської поліції затримали 2 осіб, яких підозрюють у причетності до зараження курячих яєць інсектицидами, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Відомо, що затримані є менеджерами нідерландської компанії Chickfriend і саме їх підозрюють у використанні речовини інсектициду фіпроніла, який є шкідливим для людей. Працівників компанії заарештували в результаті проведених поліцейських рейдів. Вони були організовані на 8 різних об’єктах на території не тільки Нідерландів, а й Бельгії, а також координувалися з представниками влади, Європолом та Євроюстом. Крім того, слідчі вилучили під час обушків низку доказів: документи, банківські виписки та автомобілі.
Нагадаємо, фіпроніл було виявлено в яйцях, які постачалися з Нідерландів в супермаркети по всій Європі. Цю речовину зазвичай використовують в якості складової препарату для обробки курей від вошей, однак людині вона загрожує проблемами з нирками, печінкою та щитовидною залозою. Наразі окремим господарствам також заборонили постачати не тільки яйця, а й курятину до тих пір, доки не будуть відомі результати експертиз.