У Туреччині провели обшуки і заарештували журналістів

Співробітники правоохоронних органів Туреччини провели чергові масові рейди, в результаті яких були заарештовані декілька журналістів, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Як повідомляють джерела інформаційного агентства dpa, вже було затримано дев’ять журналістів, але загалом турецька поліція отримала ордери на арешт 35 співробітників турецьких видань. Представникам преси висувають звинувачення у причетності до руху, що пов’язаний з проповідником Фетхуллахом Гюленом. Його нинішній режим президента Реджепа Таїпа Ердогана звинуватив у спробі дережперевороту в липні минулого року. За попередньою інформацією, журналістів звинувачують у використанні ByLock Messenger, де представники преси нібито обговорювали підготовку заколоту.
Варто нагадати, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган видав наказ, згідно з яким всі обвинувачені у державного перевороту змушені носити однаковий одяг. Це сталося відразу після того, як один із обвинувачених у справі про держпереворот, прибув на засідання в суд в футболці з написом «Герой».