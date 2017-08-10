Политолог: Украине важно не проспать масляный бум, который уже вовсю охватил Европу

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Известный украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий у себя в Facebook пишет о том, что правительству Украины нужно взять на карандаш тот факт, что в Европе сейчас серьезный кризис масла. Именно – обычного натурального сливочного масла, без пальмовых и прочих добавок. Это маятник наконец откачнулся назад от «холестериновой паники» - и европейцы массово заценили натуральные продукты с минимальной обработкой. Сбить сливки, сформовать, охладить, завернуть... Там больше речь об отсутствии лишних движений на всех этапах: ничего не добавлять, не «улучшать» и без того нежный молочный вкус.Политолог отмечает, что цены на масло взлетели уже почти вдвое. Ажиотаж затронул и сопутствующие сферы: подорожали традиционные утренние свежие круассаны, которые положено мазать свежим маслом, ну и все пирожные с масляными кремами.«Масляный бум уже настолько громкий, что услышали в Америке! Ясно что с дальним экономическим прицелом. Но у нас есть плюс – логистика. Украина – это уже Европа, наше масло доедет быстрее и свежим, сегодня, максимум вчера сделанным. Главное – не упустить момент и быстренько договориться о беспошлинных квотах конкретно на натуральное сливочное масло. Пусть едут, сами отбирают производства, которые работают без добавок, малые кооперативы, цеха... Живые деньги в экономику воюющей страны никогда не будут лишними», – написал Алексей Голобуцкий.