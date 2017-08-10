Папа Римский засобирался в Россию

Папа Римский Франциск собирается посетить Россию в самое ближайшее время. Как информирует replyua.net со ссылкой на итальянские СМИ, об этом заявил Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана.
По его словам, он собирается совершить визит в Москву, во время которого сон будет обсуждать возможную поездку в Россию Папы Римского. Также Паролин встретится с главой Русской православной церкви Кириллом, где и будет идти речь о возможном приезде понтифика. Нужно отметить, что Паролин является вторым лицом Ватикана после Франциска, и он всегда интересовался восточноевропейскими государствами. По словам Паролина, Россия интересна, прежде всего, своими богатыми культурными и религиозными традициями. Нужно отметить, что ни один из понтификов, возглавлявших Ватикан несколько последних десятилетий, не приезжал в Россию. Это связано с расколом православной и католической церквей.
Сам Франциск уже несколько раз говорил о том, что собирается приехать в Россию. Впрочем, несколько месяцев назад Папа Римский отметил, что, скорее всего, не приедет в РФ, ведь в этом случае ему также придется отправиться и в Украину, а он не собирается этого делать.