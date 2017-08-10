Доигрались: немецкие «левые», которые занимают 10% состава Бундестага, поддержали идею признать Крым российским

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Известный украинский дипломат Вадим Трюхан в своем блоге пишет о том, что есть такая партия – «Левая партия ФРГ». По словам блогера, буквально на днях, устами Сары Вагенкнехт, сопредседателя одноименной фракции в Бундестаге, которая имеет 64 мандата, это около 10% состава, было заявлено о необходимости «возвращения к политике разрядки в отношениях с Россией».Дипломат подчеркивает, что большинство украинцев даже не догадывались, что есть такая партия в мощной стране ЕС и ее позиция по Украине на самом деле «ягодки», по сравнению с тем же, на первый взгляд сенсационным, заявлением лидера немецкой Свободной демократической партии Кристиана Линднера, которое на самом деле является всего лишь «цветочками». По словам Вадима Трюхана, один из партийцев «Левой партии ФРГ» некий товарищ Андреас Мауэр, лидер партии «левых» в городском совете города Квакенбрюк земли Нижняя Саксония прибыл на российское ток-шоу «60 минут», где договорился до призывов вводить против Украины жесткие санкции, заявил, что в Украине гражданская война, украинская власть воюет с собственным народом, армия убивает детей и тому подобное.Вадим Трюхан отмечает, что весьма удивило, что после этого всего в открытых источниках отсутствуют упоминания о реакции Украины. По мнению дипломата, как минимум должен быть жесткий демарш МИД, ведь это парламентская партия с представительством на уровне 10%, а в отдельных земельных советах – до 30-35%. «Не хочется нагнетать, но на самом деле таких вот партий и партиек в Европе минимум три десятка и они постепенно становятся все более и более активными, поэтому стоит им противостоять и работать на опережение на всех уровнях и по всем направлениям», – написал Вадим Трюхан. Он добавляет, что еще эта «левая партия» фигурирует среди партий-партнеров некой Коммунистической партии Украины, которая де-юре запрещена, а де-факто работает по-прежнему, по крайней мере на сайте много новостей о ее «деятельности», в том числе множество антиукраинских обращений в различные международные организации.