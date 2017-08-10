В Средиземном море задержан сухогруз с украинцами, перевозившими тонны наркотиков

Испанский патрульный вертолет задержал сухогруз в Средиземном море, экипаж которого достигал тринадцати моряков, - 11 украинцев и двух граждан Болгарии.
Как передает replyua.net со ссылкой на Думскую, патрули задержали судно по подозрению в перевозке очень крупной партии наркотических средств. При проверке на борту сухогруза патрули нашли 18 тонн гашиша, который был упакован в шестьсот больших мешков. По информации издания, испанский патрульный самолет засек судно в районе, где часто наблюдается перегрузка наркотиков на плавсредства контрабандистов. Экипаж и судно были арестованы. В данный момент сухогруз пришвартован в испанском порту Альмерия. Сообщается, что среди моряков есть жители Одессы и области.
В местной полиции пока никак не прокомментировали задержание, однако уже понятно, что всем членам экипажа светят длительные тюремные сроки. Напомним, что недавно в Польше был задержан груз из контрабандной табачной продукции, и эта контрабанда стала рекордной по своим объемам.