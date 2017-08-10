Названы страны, строящие заборы на границе с Россией

Помимо Украины, еще несколько государств, граничащих с Россией, строят высокие заборы на своих границах. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, не только бывшие республики Советского Союза, но и европейские страны считают Россию довольно опасным соседом, от которого нужно защищаться всеми доступными способами.
Летом этого года стену на границе с РФ начала возводить Литва – забор появится на границе с Калининградской областью, и он должен быть построен уже к декабрю текущего года, а сам проект оценивается в 1 миллион 300 тысяч евро. Тем временем, в Латвии строят забор на границе с Россией протяженностью в 193 километра. Работы планируют завершить в 2019 году.
Власти Норвегии еще в сентябре прошлого года установили ограждения на границе с РФ, а эстонцы построят забор длиной сто километров, и на весь проект будет потрачено 74 миллиона евро. Напомним, что финансирование «Стены» на российско-украинской границе осуществляется медленнее, чем планировалось.