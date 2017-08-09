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Банда педофілів-сутенерів постала перед судом

Банда педофілів-сутенерів постала перед судом
Гучна кримінальна справа розглядалась судом у Ньюкаслі (Великобританія) – група людей використовувала неповнолітніх дівчат для надання інтимних послуг, - інформує новинний портал replyua.net з посиланням на агентство ВВС.

Так, перед судом постали вісімнадцятеро осіб – сімнадцять чоловіків та одна жінка. Журналісти зауважують, що переважно засуджені мають азіатське коріння, хоч і народились вже на території Великобританії. Злочинному угрупуванню інкримінують зґвалтування, розповсюдження наркотиків та змову з метою надання інтимних послуг за гроші (проституції). Вироки трьох підсудних вже оголосили, вердикти для решти прозвучать на наступному тижні.

Правоохоронці наголошують, що підсудні у період з 2011 по 2014 роки вводили жертвам алкоголь та наркотики, а відтак змушували їх до статевих зносин. Декому із потерпілих було всього чотирнадцять років. Загалом у суді дали свідчення двадцять жінок, які розповіли про знущання над ними. За словами потерпілих, вони були занадто інтоксиковані для того, аби чинити опір. Після тривалого вживання наркотичних препаратів у них розвивалась залежність, і тоді вони вже самі погоджувались на зайняття проституцією в обмін на наркотики.
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