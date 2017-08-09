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В Финляндии пропали 37 украинцев, поехавших на заработки

В Финляндии пропали 37 украинцев, поехавших на заработки
В финском городе Тууповаара пропали три гражданина Эстонии и 37 граждан Украины, которые приехали в Финляндию на заработки. Как информирует replyua.net со ссылкой на телерадиокомпанию Yle, эти люди прибыли в страну на сезонную работу – они должны были собирать лесные ягоды.

Известно лишь то, что их привезли на север страны, в город Ююка, однако размещение этих граждан отменили. «Цепочка странных событий началась 30 июля, когда секретарю местного охотничьего клуба Суло Сухонену позвонили и сообщили, что группа иностранных сборщиков ягод требует временного размещения», говорится в заявлении местного телеканала.

На протяжении недели люди жили в одном из охотничьих домиков, местные жители даже приносили им еду, а 8 августа хозяин дома заявил, что всех иностранцев уже увезли. Ни полиция, ни хозяин дома не могут сказать, кто это был, и куда отправили людей. По словам хозяина дома, он видел на дороге микроавтобус, и, скорее всего, именно в нем перевозили эстонцев и украинцев. Поиски продолжаются.
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В Финляндии пропали 37 украинцев, поехавших на заработки

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